За 15м ткани двух сортов заплатили 28 р. 40 к. 1 м ткани I сорта стоит 2 руб, а 1 м ткани II сорта - 1р.80 к. Сколько метров ткани каждого сорта было куплено?

Алгебра
За 15м ткани двух сортов заплатили 28 р. 40 к. 1 м ткани I сорта стоит 2 руб, а 1 м ткани II сорта - 1р.80 к. Сколько метров ткани каждого сорта было куплено?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первого сорта было куплено х метров, а второго - у метров. По условию задачи составим систему уравнений: х+у=15, 2х+1,8у=28,4 Первое уравнение умножим на 2 и вычтем второе, получим: 0,2у=1,6 у=8 (м) второго сорта. Первого сорта 15-8=7 м Ответ: 7м и 8м 
Гость:
Пусть купили х м ткани I сорта, тогда ткани II сорта купили (15-х) м. 2х руб. заплатили за ткань I сорта 1,8(15-х) руб заплатили за ткань II сорта По условию известно, что за 15м ткани двух сортов заплатили 28 р. 40 к. Составим уравнение: 2х + 1,8(15-х) = 28,4 2х - 1,8х + 27 = 28,4 0,2х = 1,4 х = 7 7 м купили ткани I сорта, 15- 7 = 8 м купили ткани II сорта  
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