Обчисліть масу осаду, шо утвориться в результаті змішування 120г,16%-го розчину сульфатної кислоти з барій хлоридом.
Химия
Обчисліть масу осаду, шо утвориться в результаті змішування 120г,16%-го розчину сульфатної кислоти з барій хлоридом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начинаем решение задачи с уравнения реакции BaCl2+H2SO4=BaSO4(выпадает в осадок)+2НCl W= m В-ва/mр-ра из этой формулы находим массу вещества m в-ва= W* m р-ра m в-ва (Н2SO4 )= 120*0.16=19.2 над серной ислотой в уравнеии реакции пишем 19,2,поскольку в уравнение записываюся только массы веществ, а у нас по условию масса раствора, а снизу 98- молекулярную массу над BaSo4 ставим Х, а снизу 233-молекулярная масса, находим х=19,2*233/98= 46,65 г
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