Преобразовать линейное уравнение: 8х+3у =24

Алгебра
Преобразовать линейное уравнение: 8х+3у =24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х+3у =24 3y=-8x+24 y=(-8/3)x+8
Гость:
8х+3у =24 3у = 24 - 8х у = (24 - 8х)/3
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