Склади невеликий  текст на тему:"На осінньому городі".  

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я чомусь найбільше люблю осінь. І не така вже це сумна пора, як писав знаменитий поет; І не завжди за вікном дощ і сирість. Для мене осінь - це запах багаття, на якому смажиться ароматне м'ясо; якийсь особливий повітря і абсолютно неповторний «глибокий» світло сонця. Але найголовніше - це царство червоних, багряних, помаранчевих, жовтих фарб. На деревах тріпочуть перші жовті листочки, потім червоні,багряні, золоті. Достигли сливи, груші, яблука. В повітрі пахне медовим ароматом. Ще чорнобривці, жоржини поспішають доцвісти.