пофарбуйте шисть клиток таблици розмиром6 на 6 у чорний колир так,щоб з неи не можна було виризувати ни билои смужки розмиром 1 на 6,ни билого квадрата розмиром 3 на 3

Гость: Гость:

якщо не можна вирізати смужку розміром 1*6 то це значить що в кожному рядку і стовпчику має бути чорна клітка позначимо клітки таблиці перший рядок А1, А2, А3, А4, А5, А6, другий А7, А8, А9, А10, А11, А12 і т.д. по порядку занумеруємо клітки таблиці. Зафарбувати 6 кліток, щоб не було білої смужки розміром 1*6, ні білого квадрата розміром 3*3 можна наприклад так: фарбуємо клітки з номерами А1, А11, А15, А22, А26, А36 Такий спосіб зафарубвання задовольняє задачу, яку би смужку чи квадрат не вибрали, вони містимуть хоча б одну чорну клітку.