запиши все двухзначные числа,которые представляются в виде произведения двух простых множителей,один из которых равен:а)11;б)13;в)17;г)19;д)23;е)29.

Математика

запиши все двухзначные числа,которые представляются в виде произведения двух простых множителей,один из которых равен:а)11;б)13;в)17;г)19;д)23;е)29.

Автор: Гость