запиши все двухзначные числа,которые представляются в виде произведения двух простых множителей,один из которых равен:а)11;б)13;в)17;г)19;д)23;е)29.
Математика
запиши все двухзначные числа,которые представляются в виде произведения двух простых множителей,один из которых равен:а)11;б)13;в)17;г)19;д)23;е)29.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)11 11*1=11 11*2=22 11*3=33 11*5=55 11*7=77 б)13 13*1=13 13*2=26 13*3=39 13*5=65 13*7=91 в)17 17*1=17 17*2=34 17*3=51 17*5=85 г)19 19*1=19 19*2=38 19*3=57 19*5=95 д)23 23*1=23 23*2=46 23*3=69 е)29 29*1=29 29*2=58 29*3=87
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