Розміри ніхромової і залізної дротин однакові. Опір якої дротинки більший? У скільки разів?

Физика
Розміри ніхромової і залізної дротин однакові. Опір якої дротинки більший? У скільки разів?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rн / Rз = 1,05Ом·мм²/м / 0,098  Ом·мм²/м= 10 разів опір ніхромового дроту більший за опір залізного дроту  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Между числами 3 и 19 вставьте 3 числа, чтобы получилась арифметическая прогрессия 
Ответить
Математика
запишите выражения а)произведение числа 9 и суммы a и 11 Б)частное от деления числа 114 на разность m и n в)частное от деления суммы 8 и c на разно...
Ответить
Геометрия
Доказать: Отрезок, проходящий через середину одной боковой стороны трапеции параллельно другой его стороне является средней линией трапеции.
Ответить
Математика
имеется 2 кувшина : емкостью 8 и 3 л как получить способом переливания 7 л воды??
Ответить
Математика
найтите наименьший общий знаменатель дробей:5/9,8/15, 7/12, 10/21?
Ответить