Розміри ніхромової і залізної дротин однакові. Опір якої дротинки більший? У скільки разів?
Физика
Розміри ніхромової і залізної дротин однакові. Опір якої дротинки більший? У скільки разів?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rн / Rз = 1,05Ом·мм²/м / 0,098 Ом·мм²/м= 10 разів опір ніхромового дроту більший за опір залізного дроту
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