найтите наименьший общий знаменатель дробей:5/9,8/15, 7/12, 10/21?

Математика
найтите наименьший общий знаменатель дробей:5/9,8/15, 7/12, 10/21?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаменатели разложим на простые множители: 9=3*3 15=3*5 12=2*2*3 21=3*7 НОК(9; 15; 12; 21)=2*2*3*3*5*7= 1260
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