мощность двигателя подъёмной машины равна 6квт.Груз какого веса может поднимпть на высоту 12 метров в течении полторы минуты.Груз перемещается равномерно

Физика

мощность двигателя подъёмной машины равна 6квт.Груз какого веса может поднимпть на высоту 12 метров в течении полторы минуты.Груз перемещается равномерно

Автор: Гость