мощность двигателя подъёмной машины равна 6квт.Груз какого веса может поднимпть на высоту 12 метров в течении полторы минуты.Груз перемещается равномерно
Физика
мощность двигателя подъёмной машины равна 6квт.Груз какого веса может поднимпть на высоту 12 метров в течении полторы минуты.Груз перемещается равномерно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: N=6кВт=6000Вт N=A/t; A=Fs; s=h; F=P h=12м P=Nt/h=45000Н=45кН t=1,5мин=90с P - ?
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