Упростите выражение: 2p (3p-4)-(4p-7)

Алгебра
Упростите выражение: 2p (3p-4)-(4p-7)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2p (3p-4)-(4p-7) = 6р² - 8р - 4р + 7 = 6р² - 12р + 7
Гость:
6p^2-8p-4p+7 6p^2-12p+7  
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