Упростите выражение: 2p (3p-4)-(4p-7)
Алгебра
Упростите выражение: 2p (3p-4)-(4p-7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2p (3p-4)-(4p-7) = 6р² - 8р - 4р + 7 = 6р² - 12р + 7
Гость:
6p^2-8p-4p+7 6p^2-12p+7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
По проводнику сопративлением 100 Ом за 5 мин прошёл заряд 60 Кл. Найдите напряжение, приложенное к проводнику (считайте ток постоянным).
Алгебра
Математика
на собрании рабочих цеха присутствовало 69 человек, что составляет 92% всех рабочих. Сколько рабочих отсутствовало на собрании?
Математика
При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. 1) Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержится...