При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. 1) Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержится в 350 г сплава? 2) Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок...
Математика
При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. 1) Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержится в 350 г сплава? 2) Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок сплава, в котором олова на 360 г больше, чем свинца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на одну часть приходится х грамм, тогда свинца (2х), олова (5х). 1)2х+5х=350 1.50*2=100 (грамм свинца) 7х=350 2.50*5=250 (грамм олова) х=50 2)5х-2х=360 1.120*2=240(грамм свинца) 3х=360 2.120*5=600(грамм олова) х=120 Ответ:1)100гр;250гр 2)240гр;600гр
Гость:
всего частей в изделии 2+5=7 из них 2*м/7 грамм свинца и 5*м/7 грамм олова, где м- маса сплава тогда 1)2*м/7=2*350/7=100 свинца в 350 г сплава 5*м/7=5*350/7=250 олова в 350 г сплава 2)5*m/7-2*m/7=3*m/7=360 m=360*7/3=840 840*5/7=600 грамм олова 840*2/7=240 грамм свинца
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