При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. 1) Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержится в 350 г сплава? 2) Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок...

Математика

При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. 1) Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержится в 350 г сплава? 2) Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок сплава, в котором олова на 360 г больше, чем свинца?

Автор: Гость