Сколько грамм железа можно получить из 5 кг руды, содержащей 60% Fe2O3. Потери железа в производстве 20%
Химия
Сколько грамм железа можно получить из 5 кг руды, содержащей 60% Fe2O3. Потери железа в производстве 20%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3 + 3C = 2Fe +3CO масса чистого оксида м=0,6*5000=3000 г количество оксида железа3 = v=3000/160=18.75 моль потери составляют 20%, значит выход 80% количество железа с учетом выхода v=2*0.8*18.75=30 моль масса железа m=30*56=1680 г
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