Сколько грамм железа можно получить из 5 кг руды, содержащей 60% Fe2O3. Потери железа в производстве 20%

Химия

Сколько грамм железа можно получить из 5 кг руды, содержащей 60% Fe2O3. Потери железа в производстве 20%

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