Образец латуни (сплава цинка и меди) массой 10г. поместили в раствор HCl В результате образовался газ объемом 1,16 дм3.Вычислите массу меди в сплаве. СРОЧНО!!
Химия
Образец латуни (сплава цинка и меди) массой 10г. поместили в раствор HCl В результате образовался газ объемом 1,16 дм3.Вычислите массу меди в сплаве. СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
медь не вытесняет водород из кислот, так как в ряду напряжений металлов стоит после водорода справа Zn + 2HCl= ZnCl2 + H2 количество водорода v =V/Vm=1.16/22.4=0.052 моль количество цинка по уравнению реакции 0,052 моль масса цинка в сплаве m=v*M=0.052*65=3,38 г тогда количество меди в сплаве 10-3,38=6,62 г
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