вычислить рациональным способом 18*17+12*17

Математика
вычислить рациональным способом 18*17+12*17
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Гость:
 18*17+12*17 = 17* (18 + 12) = 17 * 30 = 510
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