вычислить рациональным способом 18*17+12*17
Математика
вычислить рациональным способом 18*17+12*17
Ответ(ы) на вопрос:
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18*17+12*17 = 17* (18 + 12) = 17 * 30 = 510
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