вычислить рациональным способом 129*24+76*129
Математика
вычислить рациональным способом 129*24+76*129
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
129*24+76*129 = 129*(24 + 76) = 129 * 100 = 12900
Гость:
129(24+76)=12900//вот так вроде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Точка А лежит в плоскости(альфа) паралельной прямой(альфа)Через точку А проведенна прямая b, паралельная(альфе) Докажите что прямая b лежит в плоск...
Алгебра
1. вдвузначном числе переставили цифры и полученное число сложили с исходным. получили квадрат натурального числа. какого? 2.малыш может съесть бан...
Русский язык
Написать слова в два столбика.В один столбик выпишите слова,в которых буква Ю обозначает мяхкость согласного,в другой-все остальные слова. Юра,клюш...
Биология
Если положить планарию на спину, то она перевернется на брюшную сторону. Освещенная ярким светом планария стремится уползти в затененные места. Объ...