Если положить планарию на спину, то она перевернется на брюшную сторону. Освещенная ярким светом планария стремится уползти в затененные места. Объясните поведение планария

Биология
Если положить планарию на спину, то она перевернется на брюшную сторону. Освещенная ярким светом планария стремится уползти в затененные места. Объясните поведение планария
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
планария - представитель класса ресничных плоских червей, у которых развит орган равновесия (статоцист) и есть зрение
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