Если положить планарию на спину, то она перевернется на брюшную сторону. Освещенная ярким светом планария стремится уползти в затененные места. Объясните поведение планария

Биология

Если положить планарию на спину, то она перевернется на брюшную сторону. Освещенная ярким светом планария стремится уползти в затененные места. Объясните поведение планария

Автор: Гость