За лето в 3х лагерях отдохнуло 890детей. В !ом лагере отдохнуло 385детей, во 2ом на 90 детей меьше,чем в 1ом. Сколько детей отдохнуло в 3ем лагере?

Математика

За лето в 3х лагерях отдохнуло 890детей. В !ом лагере отдохнуло 385детей, во 2ом на 90 детей меьше,чем в 1ом. Сколько детей отдохнуло в 3ем лагере?

Автор: Гость