За лето в 3х лагерях отдохнуло 890детей. В !ом лагере отдохнуло 385детей, во 2ом на 90 детей меьше,чем в 1ом. Сколько детей отдохнуло в 3ем лагере?
Математика
За лето в 3х лагерях отдохнуло 890детей. В !ом лагере отдохнуло 385детей, во 2ом на 90 детей меьше,чем в 1ом. Сколько детей отдохнуло в 3ем лагере?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.385-90=295 детей во 2-ом лагере 2.385+295=680 детей в 1-ом и 2-ом вместе 3. 890-680=210 детей в 3-ем лагере Ответ: в 3-ем лагере отдохнуло 210 детей
Гость:
1) 385-90=295(д)-отдохнуло во 2 лагере 2)295+385=680(д)-отдохнули в 1 и во 2 лагере 3)890-680=210(д)-отдохнуло в 3 лагере Ответ: 210 детей отдохнуло в третьем лагере.
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