В двух коробках 48 кг слив , причём в одной из них в 5 раз больше слив , чем в другой. Сколько слив в каждой коробке ?
Математика
В двух коробках 48 кг слив , причём в одной из них в 5 раз больше слив , чем в другой. Сколько слив в каждой коробке ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в одной коробке хкг слив, тогда в другой 5х кг слив, составляем уравнение х+5х=48 6х=48 х=48:6 х=8 8+5*8=48 Ответ: в одной коробке 8кг слив, а в другой 40кг слив.
Гость:
I коробка - ?кг II коробка - ?кг, в 5 раз > Всего - 48кг Решение: Допустим I коробка - х II коробка - 5х х+5х=48 6х=48 х=48:6 х=8 (кг) - в I коробке (кг) Ответ: в первой коробке 8 кг слив, а во второй - 40 кг.
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В двух коробках 48 кг слив , причём в одной из них в 5 раз больше слив , чем в другой. Сколько слив в каждой коробке ?
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