В двух коробках 48 кг слив , причём в одной из них в 5 раз больше слив , чем в другой. Сколько слив в каждой коробке ?

Математика

В двух коробках 48 кг слив , причём в одной из них в 5 раз больше слив , чем в другой. Сколько слив в каждой коробке ?

Автор: Гость