Гость: Гость:

Можно ли 59 банок консервов разложить в 3 ящика ,так чтобы в третьем ряду было на 9 банок больше,чем в первом,а во втором на 4 банки меньше,чем в третьем В I ящике - х б. Во II ящике - ? б., на 4 б. < В III ящике - ? б., на 9 б. > Всего - 59 б. Решение: Так как В I ящике - х б. Во II ящике - (х+9)-4 б. или (х+5) б. В III ящике - (х+9) б. х+х+9-4+х+9=59 3х=59-9+4-9 3х=45 х=45:3 х=15 (б.) - в I ящике 15+5=20 (б.) - во II ящике 15+9=24 (б.) - в III ящике Ответ: да, можно разложить 59 банок в 3 ящика. В этом случае в первом ящике будет 15 банок, во втором - 20 банок, а в третьем - 24 банки. P.S. определитесь всё-таки у Вас ящики или ряды!!!