определите местонахождение географического объекта по координатам: а )10градусов северной широты .,80 градусов восточной долготы. б)41 градус северной широты ,50 градусов восточной долготы. в)56 градусов северной широты ,37 гра...
Українська література
определите местонахождение географического объекта по координатам: а )10градусов северной широты .,80 градусов восточной долготы. б)41 градус северной широты ,50 градусов восточной долготы. в)56 градусов северной широты ,37 градусов восточной долготы. г)46 градусов северной широты ,75 градусов западной долготы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Коломбо ИЛИ остров шри-ланка б)Баку в)Москва г) Оттава
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