Объясните в чём проявляется действие обратных связей в нервной системе.Каково их значение?
Биология
Объясните в чём проявляется действие обратных связей в нервной системе.Каково их значение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при обратной связи они информируют мозг об эфективности рефлекторной реакции т.к при прямой связи они идут от мозга к органу и вызывают их раюотают. Эт тоже самое если тебе керпич упална ногу и ты за неё хватаеся)
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