мотоциклист едет из города в село , расстояние дор которого 120 км.сколько километров ему осталось проехать,если он уже проехал a км? составьте выражение и найдите его значение при a=40,60,80

Математика

мотоциклист едет из города в село , расстояние дор которого 120 км.сколько километров ему осталось проехать,если он уже проехал a км? составьте выражение и найдите его значение при a=40,60,80

Автор: Гость