мотоциклист едет из города в село , расстояние дор которого 120 км.сколько километров ему осталось проехать,если он уже проехал a км? составьте выражение и найдите его значение при a=40,60,80
Математика
мотоциклист едет из города в село , расстояние дор которого 120 км.сколько километров ему осталось проехать,если он уже проехал a км? составьте выражение и найдите его значение при a=40,60,80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-а осталось проехать при а=40км, 120-40=80км осталось при а=60км, 120-60=60км осталось при а=80км, 120-80=40км осталось
Гость:
при а=40км 120-40=80(км)-осталось проехать при а=60км 120-60=60(км)- осталось проехать при а=80км 120-80=40(км)-осталось проехать
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