скласти план до оповідання "Наше відкриття"

Музыка
скласти план до оповідання "Наше відкриття"
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                                 Наше відкриття.                                                                                                              План.                                                                                                   1.Загін у лісі.                                                                                                             2.Мурашник.                                                                                                               3.Мурашина мова.                                                                                                       4.Дослідження хлопців про мурах.                                                                             5.Наукове відкриття. 
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