скласти план до оповідання "Наше відкриття"
Музыка
скласти план до оповідання "Наше відкриття"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наше відкриття. План. 1.Загін у лісі. 2.Мурашник. 3.Мурашина мова. 4.Дослідження хлопців про мурах. 5.Наукове відкриття.
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