С Какой высоты свободно падала сосулька, если расстояние до земли она преодолела за 4 секунды ? Нужно решение подробное,откуда и что взята?!
Физика
С Какой высоты свободно падала сосулька, если расстояние до земли она преодолела за 4 секунды ? Нужно решение подробное,откуда и что взята?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула времени падения t = √ (2 * h / g) . В данном случае h = g * t² / 2 =9,8 * 4² / 2 = 78,4 м.
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