С Какой высоты свободно падала сосулька, если расстояние до земли она преодолела за 4 секунды ? Нужно решение подробное,откуда и что взята?!

Физика

С Какой высоты свободно падала сосулька, если расстояние до земли она преодолела за 4 секунды ? Нужно решение подробное,откуда и что взята?!

Автор: Гость