В КОРЗИНЕ ЛЕЖИТ 4 ГРУШИ И 12 ЯБЛОК .КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ СОДЕРЖИТ СООБЩЕНИЕ О ТОМ,ЧТО ИЗ КОРЗИНЫ ДОСТАЛИ ГРУШУ?

Гость: Гость:

Так как в корзине 4 груши и 12 яблок, то вероятность достать грушу составляет 4/16 = 1/4 (для яблока 12/16 = 3/4). Если существует N равновероятных событий, то вероятность каждого отдельного события равна p=1/N. Применяя формулу: 2 в степени i = N = 1/p получаем i = 2 бита.