составить формулу оксидов,гидроксидов,хлоридов,нитратов ,be,ba,cs

Химия
составить формулу оксидов,гидроксидов,хлоридов,нитратов ,be,ba,cs
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BeO, Be(OH)2, BeCl2,Be(NO3)2  с барием все формулы и индексы те же что и с берилием. только Be замени на Ba CsO, CsOH, CsCl, CsNO3   
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