Ткань во время стирки садится на 1/16 часть по длине и на 1/15 по ширине.Какой длины надо взять кусок ткани,чтобы после стирки иметь 378 метров в квадрате,если до стирки ширина её была 90 сантиметров?

Математика

Ткань во время стирки садится на 1/16 часть по длине и на 1/15 по ширине.Какой длины надо взять кусок ткани,чтобы после стирки иметь 378 метров в квадрате,если до стирки ширина её была 90 сантиметров?

Автор: Гость