Ткань во время стирки садится на 1/16 часть по длине и на 1/15 по ширине.Какой длины надо взять кусок ткани,чтобы после стирки иметь 378 метров в квадрате,если до стирки ширина её была 90 сантиметров?
Математика
Ткань во время стирки садится на 1/16 часть по длине и на 1/15 по ширине.Какой длины надо взять кусок ткани,чтобы после стирки иметь 378 метров в квадрате,если до стирки ширина её была 90 сантиметров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90*1\15=6 см- 1\15 от 90 см 2) 90-6=84 см - ширина ткани после стирки 3) 1м=100 см, 1м^2=10 000 см^2 378 м^2=3 780 000 cм^2 3) 3 780 000:64=45 000 cм=450 м - длина ткани после стирки 4) 1-1\16=15\16 - прежней длины составляет новая 5) 450:15\16=450:15*16=480 м - такой длины должен быть кусок ткани ответ: 480 м з.ы. там точно м в квадрате, не дм в квадрате:?
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