В трех коробках находится 119 карандашей. В первой коробке на 4 карандаша больше, чем во второй, и на 3 карандаша меньше, чем в третьей. Сколько карандашей в каждой коробке?
Алгебра
В трех коробках находится 119 карандашей. В первой коробке на 4 карандаша больше, чем во второй, и на 3 карандаша меньше, чем в третьей. Сколько карандашей в каждой коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х карандашей в 1 коробке, (х-4) карандашей во 2 коробке и (х+3) карандашей в 3 коробке, тогда х-4+х+3+х=119 3х=120 х= 40 Ответ: в 1 коробке 40 карандашей, во 2 - 36 карандашей, а в 3 - 43 карандаша
Гость:
допустим, в первой коробке х карандашей, тогда х+х-4+х+3=119 3х=119-3+4 х=120/3 х=40 в первой коробке 40-4=36 во второй 40+3=43 в третьей
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