после знакомства с зоопарком 9учеников 3 А класса,11 учен. 3 Б кл. и 15 учен. 3 В кл.решили стать зоологами.Они заботятся о 70 детёнышах зверей зоопарка.О скальких детёнышах заботятся зоологи каждого класса,если каждый зоолог о...

Математика

после знакомства с зоопарком 9учеников 3 А класса,11 учен. 3 Б кл. и 15 учен. 3 В кл.решили стать зоологами.Они заботятся о 70 детёнышах зверей зоопарка.О скальких детёнышах заботятся зоологи каждого класса,если каждый зоолог опекает одинаковое количество малышей????

Автор: Гость