после знакомства с зоопарком 9учеников 3 А класса,11 учен. 3 Б кл. и 15 учен. 3 В кл.решили стать зоологами.Они заботятся о 70 детёнышах зверей зоопарка.О скальких детёнышах заботятся зоологи каждого класса,если каждый зоолог о...
Математика
после знакомства с зоопарком 9учеников 3 А класса,11 учен. 3 Б кл. и 15 учен. 3 В кл.решили стать зоологами.Они заботятся о 70 детёнышах зверей зоопарка.О скальких детёнышах заботятся зоологи каждого класса,если каждый зоолог опекает одинаковое количество малышей????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+11+15=35 чел решили стать зоологами 70/35=2детеныша опекает каждый ученик 9*2=18 детенышей 3А класс 11*2=22 детеныша 3Б класс 15*2=30 детенышей 3В класс
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