40 кг раствора соли разлили в два сосуда так, что во втором сосуде чистой соли оказалось на 2 кг соли больше, чем в первом сосуде. Если во второй сосуддобавить 1 кг соли, то количество соли в нем будет в два раза больше, чем в ...

Алгебра

40 кг раствора соли разлили в два сосуда так, что во втором сосуде чистой соли оказалось на 2 кг соли больше, чем в первом сосуде. Если во второй сосуддобавить 1 кг соли, то количество соли в нем будет в два раза больше, чем в первом сосуде. Найдите массу раствора, находящегося в первом сосуде.

Автор: Гость