40 кг раствора соли разлили в два сосуда так, что во втором сосуде чистой соли оказалось на 2 кг соли больше, чем в первом сосуде. Если во второй сосуддобавить 1 кг соли, то количество соли в нем будет в два раза больше, чем в ...
Алгебра
40 кг раствора соли разлили в два сосуда так, что во втором сосуде чистой соли оказалось на 2 кг соли больше, чем в первом сосуде. Если во второй сосуддобавить 1 кг соли, то количество соли в нем будет в два раза больше, чем в первом сосуде. Найдите массу раствора, находящегося в первом сосуде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть масса соли в первом сосуде х, тогда во втором соли х+2 кг. по условию задачи 2х=х+2+1 2х-х=3 х=3 в первом растворе было 3 кг соли, массу раствора найти невозможно из указанных данных, не хватает условия
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