Максимальная скорость,с которой может двигаться заяц-русак ,на 25 км в час,или в 2 часа,больше скорости землеройки.С какой максимальной скоостью могут двигаться заяц-русак и землеройки?!

Математика

Максимальная скорость,с которой может двигаться заяц-русак ,на 25 км в час,или в 2 часа,больше скорости землеройки.С какой максимальной скоостью могут двигаться заяц-русак и землеройки?!

Автор: Гость