Максимальная скорость,с которой может двигаться заяц-русак ,на 25 км в час,или в 2 часа,больше скорости землеройки.С какой максимальной скоостью могут двигаться заяц-русак и землеройки?!
Математика
Максимальная скорость,с которой может двигаться заяц-русак ,на 25 км в час,или в 2 часа,больше скорости землеройки.С какой максимальной скоостью могут двигаться заяц-русак и землеройки?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть максимальная скорость землеройки х км\час, тогда скорость зайца 2х. по условию задачисоставляем уравнение 2х-х=25 х=25 2х=2*25=50 ответ: заец со скоростью 50 км\ч, землеройка со скоростью 25 км\ч
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