купили 12 бутылок фруктовой воды а в замен сдали 8 пустых бутылок. сколько денег доплатили? узнайте сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу

Математика
купили 12 бутылок фруктовой воды а в замен сдали 8 пустых бутылок. сколько денег доплатили? узнайте сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это задание решается только подстановкой своих значений или написать просто выражение х - стоимость одной бутылки с водой y - стоимость одной пустой бутылки z - доплата 12х - 8y = z
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