напишите уравнения реакций ,соответствующие следующей схеме превращений:C2H8NCL- C2H7N -C2H8N2O3

Химия
напишите уравнения реакций ,соответствующие следующей схеме превращений:C2H8NCL- C2H7N -C2H8N2O3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H8NCL- C2H7N -C2H8N2O3 1)C2H8NCl=C2H7N+HCl (разложение) 2)C2H7N+3H2O=C2H8N2O3(только не знаю, как уровнять)
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