напишите уравнения реакций ,соответствующие следующей схеме превращений:C2H8NCL- C2H7N -C2H8N2O3
Химия
напишите уравнения реакций ,соответствующие следующей схеме превращений:C2H8NCL- C2H7N -C2H8N2O3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H8NCL- C2H7N -C2H8N2O3 1)C2H8NCl=C2H7N+HCl (разложение) 2)C2H7N+3H2O=C2H8N2O3(только не знаю, как уровнять)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На какую высоту поднимается стрела выпущенная из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с? Чему равно перемещение стрелы при падении ее на землю?...
Математика
Дополни задачу числом так,чтобы ее можно было решить тремя способами.реши задачу составляя выражения. В одной коробке было 6 карандашей,а в другой ...