Дополни задачу числом так,чтобы ее можно было решить тремя способами.реши задачу составляя выражения. В одной коробке было 6 карандашей,а в другой - 12 карандашей.Катя взяла ( ? ) карандашей.Сколько карандашей осталось в этих д...

Математика

Дополни задачу числом так,чтобы ее можно было решить тремя способами.реши задачу составляя выражения. В одной коробке было 6 карандашей,а в другой - 12 карандашей.Катя взяла ( ? ) карандашей.Сколько карандашей осталось в этих двух коробках?

Автор: Гость