Дополни задачу числом так,чтобы ее можно было решить тремя способами.реши задачу составляя выражения. В одной коробке было 6 карандашей,а в другой - 12 карандашей.Катя взяла ( ? ) карандашей.Сколько карандашей осталось в этих д...

Математика
Дополни задачу числом так,чтобы ее можно было решить тремя способами.реши задачу составляя выражения. В одной коробке было 6 карандашей,а в другой - 12 карандашей.Катя взяла ( ? ) карандашей.Сколько карандашей осталось в этих двух коробках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например - 4   1)     (6+12)-4=14 2)     (6-2)+(12-2)=14 3)     (6-4)+12=14
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