КУСОК СПЛАВА СОДЕРЖИТ НИКЕЛЯ НА 40 ГР БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЕДИ, А МЕДИ В 5 РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ НИКЕЛЯ. СКОЛЬКО НИКЕЛЯ И МЕДИ СОДЕРЖИТСЯ В КУСКЕ СПЛАВА.(АРИФМЕТИКА 5 КЛАСС НИКОЛЬСКИЙ)
Математика
КУСОК СПЛАВА СОДЕРЖИТ НИКЕЛЯ НА 40 ГР БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЕДИ, А МЕДИ В 5 РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ НИКЕЛЯ. СКОЛЬКО НИКЕЛЯ И МЕДИ СОДЕРЖИТСЯ В КУСКЕ СПЛАВА.(АРИФМЕТИКА 5 КЛАСС НИКОЛЬСКИЙ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х гр меди содержится в сплаве, тогда 5х гр содержится никеля. По условию известно, что сплав содержит на 40 гр больше никеля чем меди. Составим уравнение: 5х - х = 40 4х = 40 х = 10 10 гр меди в сплаве 50 гр никеля в сплаве
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