КУСОК СПЛАВА СОДЕРЖИТ НИКЕЛЯ НА 40 ГР БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЕДИ, А МЕДИ В 5 РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ НИКЕЛЯ. СКОЛЬКО НИКЕЛЯ И МЕДИ СОДЕРЖИТСЯ В КУСКЕ СПЛАВА.(АРИФМЕТИКА 5 КЛАСС НИКОЛЬСКИЙ)

Математика

КУСОК СПЛАВА СОДЕРЖИТ НИКЕЛЯ НА 40 ГР БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЕДИ, А МЕДИ В 5 РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ НИКЕЛЯ. СКОЛЬКО НИКЕЛЯ И МЕДИ СОДЕРЖИТСЯ В КУСКЕ СПЛАВА.(АРИФМЕТИКА 5 КЛАСС НИКОЛЬСКИЙ)

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