Напишите уравнение прямой,проходящей через начало координат и точку D(3;-2)

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уравнение прямой проходящей через две точки: (х - х₀)/(х₁ - х₀) = (у - у₀)/(у₁ - у₀) (х₀, у₀) = (0, 0) (х₁, у₁) = (3, -2) х/3 = у/(-2) 2х = -3у 2х + 3у = 0 - уравнение прямоу проходящей через точку D(3, -2).