Объясните почему равенство является тождеством:|x|-|-x| |x-y|=|y-x| |2c|=2|c|
Алгебра
Объясните почему равенство является тождеством:|x|-|-x| |x-y|=|y-x| |2c|=2|c|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выражение является тождественным, так как модуль-это всегда число положительное. поэтому не важно с каким знаком стоит буквенная часть под модулем.
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