Объясните почему равенство является тождеством:|x|-|-x|  |x-y|=|y-x| |2c|=2|c|

Алгебра
Объясните почему равенство является тождеством:|x|-|-x|  |x-y|=|y-x| |2c|=2|c|
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выражение является тождественным, так как модуль-это всегда число положительное. поэтому не важно с каким знаком стоит буквенная часть под модулем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Автор сочинения:"О горном деле и металлургии в двенадцати книгах"?
Ответить
Математика
Автобус проходит расстояние от города до деревни за 8 ч , а легковая атомашина - за 6 ч. Какое расстояние больше : пройденное автобусом за 5 ч или ...
Ответить
Геометрия
дана равнобедренная трапеция ABCD. Пенпендикуляр, проведенный из вершины B к большому основанию AD, делит это основание на два отрезка, больший из...
Ответить
Алгебра
1) х³+х²-2х=0 2) (х²+4х+1)(х²+4х+5)=-4 3) 7х²-6х-1/7х+1=0
Ответить
Физика
первые полтора часа тело двигалось со скоростью30 м/c затем 30 мин затем 30 мин стояло,проехало со скоростью72км/ч 216км.Найти среднюю скорость
Ответить