1) х³+х²-2х=0 2) (х²+4х+1)(х²+4х+5)=-4 3) 7х²-6х-1/7х+1=0

Гость: Гость:

1) x^3+x^2-2x=0 x*(x^2+x-2)=0 a) x=0 б) x^2+x-2=0 D=b^2-4ac=9 x1=-2 x2=1 ответ: x=0 x=-2 x=1 2) (x^2+4x+1)(x^2+4x+5)=-4 Произведем замену t=x^2+4x Получим (t+1)(t+5)=-4 t^2+5t+t+5=-4 t^2+6t+9=0 D=b^2-4ac=0 t=-b/2a=-3 Тогда x^2+4x=-3 x^2+4x+3=0 D=b^2-4ac=4 x1=-3 x2=-1 Ответ: x=-3 x=-1 3) непонятно 1 в знаменателе или нет