1) х³+х²-2х=0 2) (х²+4х+1)(х²+4х+5)=-4 3) 7х²-6х-1/7х+1=0

Алгебра
1) х³+х²-2х=0 2) (х²+4х+1)(х²+4х+5)=-4 3) 7х²-6х-1/7х+1=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x^3+x^2-2x=0    x*(x^2+x-2)=0    a) x=0    б) x^2+x-2=0        D=b^2-4ac=9        x1=-2        x2=1 ответ: x=0            x=-2            x=1 2) (x^2+4x+1)(x^2+4x+5)=-4 Произведем замену   t=x^2+4x Получим     (t+1)(t+5)=-4     t^2+5t+t+5=-4     t^2+6t+9=0    D=b^2-4ac=0    t=-b/2a=-3 Тогда    x^2+4x=-3    x^2+4x+3=0    D=b^2-4ac=4    x1=-3     x2=-1 Ответ: x=-3            x=-1   3)       непонятно 1 в знаменателе или нет    
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