1.Составь предложение из рассыпавших слов. Рождается,существо,как,социальное,как,человек,биологическое,развивается. 2. Выбери верное суждение. Устно объясни свой выбор. А. Понятие ,, индивид ,, и ,, индивидуальность,, озн...
География
1.Составь предложение из рассыпавших слов. Рождается,существо,как,социальное,как,человек,биологическое,развивается. 2. Выбери верное суждение. Устно объясни свой выбор. А. Понятие ,, индивид ,, и ,, индивидуальность,, означают одно и тоже. Б. Без общества индивид не может стать индивидуальностью. 1) Верно только А. 2)Верно только Б. 3)Верны оба суждения. 4)Оба суждения неверны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек рождается как биологическое существо, развивается как социальное. Верны оба суждения индивид - это человек, как единичный представитель человеческого рода, а индивидуальность - совокупность черт, отличающих одного индивидв от другого вне общества индивид не может стать индивилуальностью (ибо тогда не с чем и не с кем сравнивать его свойства)
Гость:
Человек рождается как биологическое существо, развивается как социальное. индивид и индивидуальность не одно и тоже, потому что индивид - это определённый человек или особь, а индивидуальность - это совокупность особенностей и свойств, по которым один индивид отличается от другого вот.. про инвалида не уверенна.. думаю на половину.. с одной стороны инвалид без помощи не сможет.. и скорее больше это +, но смотря какой инвалид, он может многого достич сам.. точно сказать не могу. но а -точно неверно!!
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