какое количество теплоты потребуется для обращения воду льда массой 2 кг,взятого при О градусов C
Физика
какое количество теплоты потребуется для обращения воду льда массой 2 кг,взятого при О градусов C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Cmt(Количество теплоты=удельная теплоёмкость*массу*температура) t=0 m=2 C=4200Дж/кг Q=Cmt=4200*2*0=0(т. к. температура плавления льда 0 градусов, а температура льда ,по условию, 0 градусов)
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