для экспедиции, работающей в лесу ,сбросили с вертолёта упаковку с продуктами, которая упала на землю через 3 секунды .С какой высоты была сброшена эта упаковка, если в первую секунду она пролетела 4,9 метра, а в каждую следующ...

Математика

для экспедиции, работающей в лесу ,сбросили с вертолёта упаковку с продуктами, которая упала на землю через 3 секунды .С какой высоты была сброшена эта упаковка, если в первую секунду она пролетела 4,9 метра, а в каждую следующую секунду она пролетала на 9,4 м больше чем в предыдущую.

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