Герои фильма ,, Приключения Электроника,, мальчик Сережа Сыроежкин и робот Электроник внешне были похожи друг на друга. Что нужно знать про героев , чтобы определить , чем различаются их личности?
География
Герои фильма ,, Приключения Электроника,, мальчик Сережа Сыроежкин и робот Электроник внешне были похожи друг на друга. Что нужно знать про героев , чтобы определить , чем различаются их личности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно знать характер героев, их поступки.
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