Герои фильма ,, Приключения Электроника,, мальчик Сережа Сыроежкин и робот Электроник внешне были похожи друг на друга. Что нужно знать про героев , чтобы определить , чем различаются их личности?

География

Герои фильма ,, Приключения Электроника,, мальчик Сережа Сыроежкин и робот Электроник внешне были похожи друг на друга. Что нужно знать про героев , чтобы определить , чем различаются их личности?

Автор: Гость