решите плиз 1.запишите в строчку 5 таких чисел чтобы сумма любых двух соседних чисел была положительна а сумма всех чисел была отрицательна

Математика

решите плиз 1.запишите в строчку 5 таких чисел чтобы сумма любых двух соседних чисел была положительна а сумма всех чисел была отрицательна

Автор: Гость