решите плиз 1.запишите в строчку 5 таких чисел чтобы сумма любых двух соседних чисел была положительна а сумма всех чисел была отрицательна
Математика
решите плиз 1.запишите в строчку 5 таких чисел чтобы сумма любых двух соседних чисел была положительна а сумма всех чисел была отрицательна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти числа -3 4 -3 4 -3 -3 + 4 = 1 -3 + 4 - 3 + 4 - 3 = 8 - 9 = -1
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