решите плиз 1.запишите в строчку 5 таких чисел чтобы сумма любых двух соседних чисел была положительна а сумма всех чисел была отрицательна 

Математика
решите плиз 1.запишите в строчку 5 таких чисел чтобы сумма любых двух соседних чисел была положительна а сумма всех чисел была отрицательна 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Эти числа   -3   4   -3    4    -3 -3 + 4 = 1     -3 + 4 - 3 + 4 - 3 =  8 - 9 = -1  
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