За участие в заключение договоров фирма предлагает своему агенту - диллеру - вознаграждение 10 % от суммы договора. На какое вознаграждение может рассчитывать диллер, если он нашёл подходящий заказ на сумму 20 000 руб.?
Математика
За участие в заключение договоров фирма предлагает своему агенту - диллеру - вознаграждение 10 % от суммы договора. На какое вознаграждение может рассчитывать диллер, если он нашёл подходящий заказ на сумму 20 000 руб.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 000 / 100 * 10 = 2 000 руб.
Гость:
20 000:100*10=2 000 руб 2 способ 20 000*0,10= 2 000 руб (0,10-это перевели 10% в число)
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