За участие в заключение договоров фирма предлагает своему агенту - диллеру - вознаграждение 10 % от суммы договора. На какое вознаграждение может рассчитывать диллер, если он нашёл подходящий заказ на сумму 20 000 руб.?

Математика

За участие в заключение договоров фирма предлагает своему агенту - диллеру - вознаграждение 10 % от суммы договора. На какое вознаграждение может рассчитывать диллер, если он нашёл подходящий заказ на сумму 20 000 руб.?

Автор: Гость