[latex]\sqrt{x^2-3x} меньше 2[/latex]

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корень(x^2-3x)<2 равносильно системе неравенств x^2-3x>=0 x^2-3x<2^2 x(x-3)>=0 x^2-3x<4 x<=0 или x>=3 x^2-3x-4<0 x<=0 или x>=3 (x-4)(x+1)<0 x<=0 или x>=3 -1