[latex]\sqrt{x^2-3x} меньше 2[/latex]
Алгебра
[latex]\sqrt{x^2-3x} меньше 2[/latex]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень(x^2-3x)<2 равносильно системе неравенств x^2-3x>=0 x^2-3x<2^2 x(x-3)>=0 x^2-3x<4 x<=0 или x>=3 x^2-3x-4<0 x<=0 или x>=3 (x-4)(x+1)<0 x<=0 или x>=3 -1
Гость:
x²-3x≥0 x(x-3)≥0 x∈(-∞,0>u<3,∞) √(x²-3x)<2 |² x²-3x<4 x²-3x-4<0 x²+x-4x-4<0 x(x+1)-4(x+1)<0 (x-4)(x+1)<0 x∈(-1,4) x∈(-1,4)n((-∞,0>u<3,∞)) x∈(-1,0>u<3,4)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
1.В равнобокой трапеции длина боковой стороны 2d,длины оснований 5d и 7d.Найдите углы трапеции. 2.Найдити углы параллелограмма,если одна из его диа...
Физика
Автобус за 2 ч проходит путь 120 км . С какой скоростью движется автобус? Какое расстояние он пройдёт за 3 ч , двигаясь равномерно?
Химия