Автобус за 2 ч проходит путь 120 км . С какой скоростью движется автобус? Какое расстояние он пройдёт за 3 ч , двигаясь равномерно?

Физика

Автобус за 2 ч проходит путь 120 км . С какой скоростью движется автобус? Какое расстояние он пройдёт за 3 ч , двигаясь равномерно?

Автор: Гость