Автобус за 2 ч проходит путь 120 км . С какой скоростью движется автобус? Какое расстояние он пройдёт за 3 ч , двигаясь равномерно?
Физика
Автобус за 2 ч проходит путь 120 км . С какой скоростью движется автобус? Какое расстояние он пройдёт за 3 ч , двигаясь равномерно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-расстояние T-время V-скорость 1)V=S/T=120/2=60(км/ч) 2)S=V*T=60*3=180(км)
Гость:
Скорость автомобиля 120 / 2 = 60 км/ч, поэтому за 3 часа он проедет 60 * 3 = 180 км
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