Автобус за 2 ч проходит путь 120 км . С какой скоростью движется автобус? Какое расстояние он пройдёт за 3 ч , двигаясь равномерно?

Физика
Автобус за 2 ч проходит путь 120 км . С какой скоростью движется автобус? Какое расстояние он пройдёт за 3 ч , двигаясь равномерно?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-расстояние T-время V-скорость   1)V=S/T=120/2=60(км/ч)   2)S=V*T=60*3=180(км) 
Гость:
Скорость автомобиля  120 / 2 = 60 км/ч, поэтому за 3 часа он проедет 60 * 3 = 180 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
cos2x:cosx=0 решение уравнения
Ответить
Химия
Укажите валентности элементов в соединениях: (цифры-это индекс) CaBr2 SO2 As2O5 Al2S3 Ba3P2 FeO
Ответить
Математика
Космический корабль "Вега-1" двигался к комете Галлея со скоростью 34 км/с,а сама комета двигалась ему навстречу со скоростью 46 км/с. Какое рассто...
Ответить
Алгебра
x+81x^{-1}=18   81x^{-1} означает 81х в первой отрицательной степени
Ответить
Математика
Две бригады рабочих посадили 220 яблонь.Первая бригада сажала в день 40 яблонь,вторая - 50 яблонь.Вторая бригада начала работу на один день позже п...
Ответить