Космический корабль "Вега-1" двигался к комете Галлея со скоростью 34 км/с,а сама комета двигалась ему навстречу со скоростью 46 км/с. Какое расстояние было между ними за 15 мин до встречи?
Математика
Космический корабль "Вега-1" двигался к комете Галлея со скоростью 34 км/с,а сама комета двигалась ему навстречу со скоростью 46 км/с. Какое расстояние было между ними за 15 мин до встречи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения космического корабля и кометы 34 + 46 = 80 км/с, поэтому за 15 минут или 900 секунд до встречи между ними было 80 * 900 = 72000 км.
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