какой угол будет между стрелками часов в 16 часов 4 минуты?

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В 16.00 угол между стрелками будет 120 градусов (треть окружности). За 4 минуты минутная стрелка повернется на 360 * 4 / 60 = 24 градуса. Часовая стрелка за это время повернется на 30 * 4 / 60 = 2 градуса. Следовательно, угол между стрелками составит 120 - 24 + 2 = 98 градусов.