На первой полке книг в 3 раза меньше,чем на второй, Когда спервой полки взяли 7 книг,а на вторую поставили 9 книг,то книг на первой полке будет в 5 раз меньше , чем на второй. Сколько книг было на каждой полке первоначально.

Алгебра

На первой полке книг в 3 раза меньше,чем на второй, Когда спервой полки взяли 7 книг,а на вторую поставили 9 книг,то книг на первой полке будет в 5 раз меньше , чем на второй. Сколько книг было на каждой полке первоначально.

Автор: Гость