На первой полке книг в 3 раза меньше,чем на второй, Когда спервой полки взяли 7 книг,а на вторую поставили 9 книг,то книг на первой полке будет в 5 раз меньше , чем на второй. Сколько книг было на каждой полке первоначально.
Алгебра
На первой полке книг в 3 раза меньше,чем на второй, Когда спервой полки взяли 7 книг,а на вторую поставили 9 книг,то книг на первой полке будет в 5 раз меньше , чем на второй. Сколько книг было на каждой полке первоначально.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х кн. на 1 полке было тогда 3х кн. было на 2 полке х-7 кн. стало на 1 п. 3х+9 кн. стало на 2 п. 3х+9=5(х-7) 2х=44 х=22 кн. было на 1 п. 3х=66 кн. было на 2 п.
Гость:
Пусть на первой полке было Х книг. Тогда на второй полке было 3 * Х книг. После перестановки на первой полке стало Х - 7 книг, а на второй полке 3 * Х + 9 книг. Получаем уравнение 5 * (Х - 7) = 3 * Х + 9 5 * Х - 35 = 3 * Х + 9 2 * Х = 44 Х = 22 Итак, на первой полке было 22 книги, а на второй - 66 книг.
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