На первой полке книг в 3 раза меньше,чем на второй, Когда спервой полки взяли 7 книг,а на вторую поставили 9 книг,то книг на первой полке будет в 5 раз меньше , чем на второй. Сколько книг было на каждой полке первоначально.

Алгебра
На первой полке книг в 3 раза меньше,чем на второй, Когда спервой полки взяли 7 книг,а на вторую поставили 9 книг,то книг на первой полке будет в 5 раз меньше , чем на второй. Сколько книг было на каждой полке первоначально.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х кн. на 1 полке было тогда 3х кн. было на 2 полке х-7 кн. стало на 1 п. 3х+9 кн. стало на 2 п. 3х+9=5(х-7) 2х=44 х=22 кн. было на 1 п. 3х=66 кн. было на 2 п. 
Гость:
Пусть на первой полке было Х книг. Тогда  на второй полке было 3 * Х книг. После перестановки на первой полке стало  Х - 7 книг, а на второй полке  3 * Х + 9 книг. Получаем уравнение   5 * (Х - 7) = 3 * Х + 9   5 * Х - 35  = 3 * Х + 9    2 * Х = 44        Х = 22 Итак, на первой полке было 22 книги, а на второй - 66 книг.  
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