Дробь 35/а сократили на 7 и получили дробь b/8/. Найдите А и B...
Алгебра
Дробь 35/а сократили на 7 и получили дробь b/8/. Найдите А и B...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 : 7 = 5 8 * 7 = 56 Следовательно А = 56 ; В = 5
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