Дробь 35/а сократили на 7 и получили дробь b/8/. Найдите А и B...

Алгебра
Дробь 35/а сократили на 7 и получили дробь b/8/. Найдите А и B...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 : 7 = 5 8 * 7 = 56 Следовательно   А = 56 ;  В = 5
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